تفاقم حالات الجوع في جنوب السودان رغم اتفاق السلام

حذرت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن حياة عشرات آلاف الأشخاص في جنوب السودان مهددة بسبب الجوع في وقت تتواصل فيه المعارك في بعض المناطق رغم توقيع اتفاق سلام في سبتمبر 2018. وقال بيير فوتييه مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (فاو) في جنوب السودان في مؤتمر صحافي في جوبا "إن الأمن الغذائي في تدهور مستمر والآفاق مفزعة". ويحدد مؤشر "آي بي سي" الأكثر استخدامًا لتصنيف الأمن الغذائي خمس مراحل لهذا الوضع في كل بلد، الخامسة بينها تعني مستوى "الكارثة". وفي 2017 عندما أعلن عن مجاعة "سببها بشري" لبضعة أشهر في بعض مناطق جنوب السودان، بلغ مستوى الأمن الغذائي لنحو 4,9 ملايين مواطن (نحو 40 بالمئة من السكان) المستويات 3 و4 و5 من سلم الأمن الغذائي.