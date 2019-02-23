تركي ال الشيخ يوضح حقيقة إلغاء عقود هيئة الترفيه مع فناني مصر

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن أنه لاصحة لإلغاء جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" :"جميع العقود الفنية التي وقعت مؤخرا في مصر هذه عقود لهيئة الترفيه ونحن ملتزمون فيها .. وكانت بدايتها بحفلة للفنان تامر حسني بالامس .. وهناك عقود قادمة وكثيرة في الطريق ان شاء الله .. لا صحة لعدم التزامنا او الغائنا لأي عقد .. بل على العكس ستزيد العقود اكثر واكثر متى مارغب في ذلك المنتجون والممثلون والمغنيون في مصر "
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