"نداء السودان" المعارض: قرارات البشير انتصار لحركة الشارع ومستمرون بالاحتجاج

وصف تحالف "نداء السودان" المعارض القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، بأنها انتصار لحركة الشارع، مؤكدا أنه غير معني بهذه الخطوات الحكومية، وسيستمر في المقاومة السلمية لحين تنحي النظام الحالي وإقامة البديل الديمقراطي.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات تحالف نداء السودان، خالد عمر يوسف إن الرئيس البشير ظل طوال الشهرين الماضيين يتنكر لفاعلية الاحتجاجات، لكنه سجل من خلال خطابه اعترافا صريحا بها.

وأكد عمر، خلال تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن قوى المعارضة غير معنية بحديث البشير وقراراته، وملتزمة تماما بإعلان الحرية والتغير الذي تم توقيعه بين تكتلات سياسية وتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات.

وتابع قائلًا "لن نستجيب لأي دعوة حوار لأن النظام الحالي لا يفي بالعهود، ولم يلتزم بالحوار الوطني الذي أجراه خلال سنوات ماضية، لذلك سنستمر في المقاومة والتظاهر لحين تنحي الحكومة القائمة".

من جانبه، اعتبر نائب حزب الأمة القومي، أحد مكونات نداء السودان، الفريق صديق إسماعيل أن خطاب الرئيس السوداني لم يلامس قضايا الجماهير والاحتقان الذي يسود الشارع السوداني، مما يجعله غير ذي جدوى وتأثير.

وقال إسماعيل"الرئيس البشير بدلا من مخاطبة الشارع بالحسنى رفع في وجهه عصا حالة الطوارئ، والتي ستزيد من حالة الاحتقان الموجودة، وتحفز على استمرار المقاومة السلمية".

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وأضاف أن حزب الأمة القومي سيستمر في انحيازه للثورة الشعبية، ولن يستجيب للدعوات التي أطلقها الرئيس السوداني، فهي لا تعنيهم كثيرا".

وفي محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين، أعلن الرئيس السوداني حل حكومة الوفاق الوطني، وكلف "فريق عمل تنفيذيا" ضمن حكومة مهام جديدة باتخاذ تدابير اقتصادية.

وقال البشير -في كلمته التي ألقاها من القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي شهدت تكثيفا للوجود الأمني قبيل الكلمة- إن السودان يجتاز مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخه الوطني، وأضاف "سنخرج من هذه المرحلة أقوى شكيمة لبناء أمتنا الناهضة والمتطلعة للمستقبل".

وأكد الرئيس السوداني أن وثيقة الحوار الوطني التي أنجزتها القوى السياسية يجب أن تكون أساساً متيناً للمّ شمل القوى السياسية في الداخل والخارج.

وفي إشارة إلى تخليه عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قال البشير "أجدد العهد بالوقوف في منصة رئاسة الجمهورية لأكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف".