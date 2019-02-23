قالت القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير؛ إن إعلان الطوارئ تعبير عن الهلع النظام وفقدانه للبوصلة؛ وأنه لا يملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية.
واكد أن القوات المسلحة تذخر بالوطنيين الذين لم ولن يقبلوا أي مساومات لحماية الوطن وسلامه واستقراره، ولا يجب ان تسمح ان تستخدم كدرع لحماية النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير النظام فقد البوصلة بإعلانه الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.