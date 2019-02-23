قوى الحرية والتغيير النظام فقد البوصلة بإعلانه الطوارئ

قالت القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير؛ إن إعلان الطوارئ تعبير عن الهلع النظام وفقدانه للبوصلة؛ وأنه لا يملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية.

واضافت في بيان مشترك اليوم السبت أن الاحتجاجات ستتواصل حتى تحقيق مطالب الشعب بتنحي الرئيس البشير ونظامه؛ وتسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية.

واكد أن القوات المسلحة تذخر بالوطنيين الذين لم ولن يقبلوا أي مساومات لحماية الوطن وسلامه واستقراره، ولا يجب ان تسمح ان تستخدم كدرع لحماية النظام.

ودعا الجماهير الى تظاهرات صباح السبت في كل المدن والأحياء والفرقان الخروج للشوارع للتظاهر والتعبير الثوري السلمي بكافة أنواعه حتى تتحقق مطالبها جميعا.