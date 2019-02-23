الأمن السوداني يعتقل عدد من الاطباء

قالت لجنة اطباء السودان المركزية؛ ان مجموعة من قوات الأمن قتحمت ميز أطباء بالخرطوم؛ واعتقلت كل من الاطباء بعد خروجهم بتظاهرة تندد بمستجدات الأوضاع في البلاد.

وأضافت في بيان ان قوات الامن؛ اطلقت الغاز المسيل للدموع على الاطباء المحتجين.