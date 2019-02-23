أول تعليق من مبارك الفاضل المهدي على خطاب البشير

أصدر مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، بياناً عقب خلاله على كلمة الرئيس عمر البشير التي ألقاها مساء الجمعة.
وجاء نص البيان كالتالي"الخطاب وما جاء فيه من إعتراف بالأزمة مع عدم الاستعداد لدفع استحقاقاتها. يعتبر خطوة محدودة وجاءت بعد فشل الحل الأمني وهو محاولة الالتفاف علي مطالب الثورة
بوضع نهاية للحكم الأحادي الشمولي الحالي الذي تديره مجموعة من ما تبقي من الجبهة الإسلامية القومية التي نفذت إنقلاب ١٩٨٩ علي الحكومة الديمقراطية المنتخبة لمصلحة تأسيس دولة الوطن وحكم القانون في ظل سلام وحرية من خلال نظام ديمقراطي منتخب شعبيا في انتخابات حرة نزيهة بعد فترة إنتقال متفاوض عليها.
إن الرئيس البشير في خطابه عرض حوار في ظل النظام القائم مع تحييد نفسه بينما يظل حزبه يسيطر علي مفاصل الدولة المدنية والنظامية والاقتصادية والتشريعية. مما يعني أن حكومة الكفاءات التي ينوي تشكيلها منفردا سوف تعمل في ظل دولة حزب المؤتمر الوطني.
كما ان إعلانه عن تأجيل التعديلات الدستورية لتمكينه من الاستمرار رئيسا مدي الحياة بدلا عن إلغاء فكرة التعديل يؤكد أن مبادرته هدفها الالتفاف علي الثورة وتحسين فرصه في الحصول علي دعم مالي يمكنه من الإستمرار في حكمه
وإعلان حالة الطوارئ تعني الحجر علي حرية التعبير والتظاهر وهي محاولة لتعزيز قمع الثورة.
إن مطلب الثورة ترتيبات انتقالية تنقلنا الي سلام في ظل نظام ديمقراطي بديل وما عرضه البشير هي تكتيكات لإستمرار نظامه القائم وهو محاولة التفاف علي المطالب الشعبية التي مهرتها الثورة بالدماء".
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