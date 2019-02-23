عاجل الامن تعتقل رئيس تحرير صحيفة التيار

اعتقلت أجهزة الأمن السودانية رئيس تحرير صحيفة «التيار» عثمان ميرغني بعد موجة مصادرات استمرت لاسابيع وطالت العديد من الصحف التي يتم مصادرتها في كل مرة بعد الطباعة وإتلاف نسخها بما يُكبدها خسائر مالية كبيرة.

افاد مصدر من الخرطوم ان اعتقال الصحافي عثمان ميرغني جاء متزامناً مع حملة مصادرات غير مسبوقة تستهدف الصحف في السودان وتكبدها خسائر مالية ضخمة تهدد بانهيارها.

وبدأت الحملة منذ مدة طويلة وطالت أربع صحف هي: صحيفة «التيار» و«الجريدة» و«الوطن» و«آخر لحظة».

وجاءت المصادرة بعد إتمام الطباعة وقبل البدء بالتوزيع وهو ما كبد الصحف خسائر مالية فادحة خاصة وأن المصادرة تكررت على أكثر من يوم ولم تتوقف عند عدد واحد فقط، فيما لم تفصح أجهزة الأمن عن سبب المصادرة والمنع من التوزيع، بينما انتشرت حالة من الغضب والاستياء في أوساط الصحافيين السودانيين.

ويسود الاعتقاد في أوساط الصحافيين والحقوقيين أن السلطات تتعمد معاقبة المؤسسات الصحافية بتكبيدها خسائر مالية كبيرة.