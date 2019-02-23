عـــاجل :مجموعة من قوات الأمن تقتحم ميز أطباء الخرطوم

اقتحمت مجموعة من قوات الأمن ميز أطباء الخرطوم الذي يعتبر (أكبر ميز في السودان) وترميه بوابل من عبوات الغاز المسيل للدموع وتعتقل كل من في الميز من أطباء بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.
وخرجت في العاصمة الخرطوم تظاهرات ليلية بالتزامن مع وقت إعلان إلقاء خطاب للرئيس السوداني عمر البشير يتضمن قرارات هامة .
و حسب شهود عيان بأن تظاهرات خرجت في عدة أحياء في العاصمة الخرطوم منها بري وشمبات والديم
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