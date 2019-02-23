الدوري المصري الممتاز حرس الحدود x

15:00 مصر المقاصة النجوم x

18:00 المصري البورسعيدي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019 التعاون x

14:55 الباطن القادسية x

17:15 الشباب Advertisements الوحدة x

19:25 أحد الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد x

21:45 فولهام كارديف سيتي x

21:45 واتفورد الدوري الإيطالي ميلان x

21:30 إمبولي

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتطفات من خطاب "البشير": دعوة البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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