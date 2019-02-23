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مقتطفات من خطاب "البشير": التأكيد علي أن وثيقة الحوار الوطني هي أساس استكمال لم الشمل

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واتفورد

ميلان

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