مظاهرات ليلية في بري وشمبات بالخرطوم " صور "

انتشرت مظاهرات عقب خطاب رئيس الجمهورية في عدد من أحياء الخرطوم التي شهدت احتجاجات أثناء النهار،وفض السلطات المظاهرات الحاشدة التي نظمها «تجمع المهنيين السودانيين» في وسط العاصمة.

وأكد مراسل ( اخبار الخليج 365 365) أن المئات من الشباب الغاضبين قد خرجوا في تظاهرات ردا لخطاب البشير بهتاف تسقط بس .

وأفادت مصادر ( اخبار الخليج 365) أن التظاهرات إندلعت كذلك في مناطق وانحاء بمدينة العرضة ام درمان وشمبات وبري واحياء عديدة اخري