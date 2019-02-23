مظاهرات ليلية في بري وشمبات بالخرطوم " صور "

انتشرت مظاهرات عقب خطاب رئيس الجمهورية في عدد من أحياء الخرطوم التي شهدت احتجاجات أثناء النهار،وفض السلطات المظاهرات الحاشدة التي نظمها «تجمع المهنيين السودانيين» في وسط العاصمة.
وأكد مراسل ( اخبار الخليج 365 365) أن المئات من الشباب الغاضبين قد خرجوا في تظاهرات ردا لخطاب البشير بهتاف تسقط بس .
وأفادت مصادر ( اخبار الخليج 365) أن التظاهرات إندلعت كذلك في مناطق وانحاء بمدينة العرضة ام درمان وشمبات وبري واحياء عديدة اخري
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