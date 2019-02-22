تألق جماعي في تدريب الهلال الاساسي

أجرى الهلال في السادسة من مساء اليوم تدريبه الرئيسي على ملعب باور ديناموز، استعداداً لمواجهة زيسكو الزامبي مساء بعد غد الأحد في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية، وركز فيه التونسي نبيل الكوكي على الجوانب التكتيكية وسط تألق جماعي للاعبين، الذين ظهروا بروح معنوية عالية، وأخفى الكوكي خلال التدريب التشكيل الأساسي الذي سيلعب به المباراة حيث قام بتجريب كل اللاعبين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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