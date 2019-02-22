عاجل: البشير يدعو البرلمان الى تأجيل مناقشة تعديلات الدستور

قال الرئيس البشير في كلمته اليوم انه يدعو البرلمان السوداني الى تاجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تمنحه حقا بالترشح لعدد غير محدود من المرات وتسهل عملية بقاءه في الحكم مدى الحياة.
كما اعلن رئيس البلاد عن حالة طوارئ لمدة عام كامل وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات
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