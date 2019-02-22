الزراعة : بدء حصاد (730) ألف فدان قمح مطلع مارس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الزراعة والغابات عن بدء حصاد (730) ألف فدان من القمح مارس المقبل، متوقعة حدوث إرتفاع كبير في الإنتاجية بسبب التحضيرات الجيدة للموسم الشتوي.

وكشف نهار عثمان نهار وزير الدولة بالزراعة لـ(smc) عن زيادة في المساحات المستهدف زراعتها بالنيل الأبيض وحلفا الزراعي بنسبة 100%، مشيراً إلى زراعة 400 ألف فدان من القمح بمشروع الجزيرة، كاشفاً عن مشاورات مع البنك المركزي لتوفير السيولة للحصاد بجانب توفير المدخلات الأخرى التي تشمل الخيش والوقود.

وتوقع نهار إنتاجية عالية لمحاصيل العروة الشتوية (القمح، والفول المصري والبصل) نسبة للظروف المناخية المواتية والتحضيرات المبكرة ، مبشراً بأن الأعوام المقبلة ستشهد زيادة في المساحات المستهدفة للعروة الشتوية خاصة محصول القمح.