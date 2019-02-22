عميد لاعبي الاشانتي يهدد ناكانا في ملعبه 

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : اكد آموس فريمبونج قائد فريق الاشانتي كوتوكو الغاني في تصريح Nhyira FM لمشجعي النادي أنهم سيهزمون فريق نكانا إف سي في المباراة التي ستقام في المجموعة الثالثة من مباريات الكونفدرالية الأفريقية يوم الاحد القادم في ملعب نكانا الرياضي في كيتوي وقال أنها ستكون مباراة صعبة لكن متفائل بالفوز وشاهدنا مقاطع الفيديو الخاصة بهم نحن مصممون على العودة إلى غانا بثلاث نقاط .

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