إجتماعات أمنية سودانية أثيوبية “بأصوصا” لمراقبة الحدود

الدمازين (smc)

كشفت حكومة ولاية النيل الأزرق عن مواصلة اللجنة الأمنية بالولاية وإقليم بني شنقول الأثيوبي إجتماعاتها بمنطقة أصوصا.

وقال محمد أبو القاسم الناطق الرسمي بإسم حكومة الولاية في تصريح لــ(smc) إن الإجتماعات ناقشت كيفية العودة الطوعية بجانب الترتيبات الأمنية والتبادل التجاري بين الجانبين ومراقبة الحدود والتجارة للحفاظ علي الممتلكات بالبلدين ، مشيراً إلي إن التجارة الحدودية بين الولاية وإقليم بني شنقول ستكون وفق الشروط والضوابط التي تضعها الدولة .

وأشار ابو القاسم إلي تطوير العلاقة الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان بغرض التبادل التجاري وفتح المسارات بين البلدين .