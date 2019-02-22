عاجل : مظاهرات بالعاصمة الخرطوم بالتزامن مع إعلان البشير قرارات هامة

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل بأن العاصمة الخرطوم تشهد تظاهرات ليلية بالتزامن مع وقت إعلان إلقاء خطاب للرئيس السوداني عمر البشير يتضمن قرارات هامة .

وأضافت قناة العربية حسب شهود عيان بأن تظاهرات خرجت في عدة أحياء في العاصمة الخرطوم منها بري وشمبات والديم .

وذكرت القناة ان تأخر كلمة البشير بسبب استمرار الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم .

وفي أول ردود الفعل المحلية على نية الرئيس السودان عمر البشير، عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة، طالب تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الجمعة، بمواصلة الاحتجاجات للضغط على النظام.

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وأعلنت في وقت سابق وزارة الإعلام السودانية، الجمعة، عزم الرئيس عمر البشير، إلقاء خطاب مهم عند الساعة التاسعة مساءًا حسب توقيت الخرطوم .

ومن المتوقع أن يتضمن خطاب البشير عدداً من القرارات الهامة.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

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