عاجل : الرئيس البشير يصل القصر الرئاسي لإلقاء الخطاب

وصل الرئيس السوداني عمر البشير الى قصر الرئاسة عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم “المؤتمر الوطني” لإلقاء الخطاب الهام والمرتقب .

وكانت قناة العربية ذكرت في وقت سابق ان تأخر كلمة البشير بسبب استمرار الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم .

ومن المتوقع أن يتضمن خطاب البشير عدداً من القرارات الهامة.

الجدير بالذكر، يشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني