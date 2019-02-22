صناع السوق: أكثر من (660) مليون دولار حجم حصائل صادر العملات

الخرطوم (smc)

كشفت الية صناع السوق أن حصائل الصادر التى تم استقطابها منذ إنشاء الالية تجاوزت (659) مليون و(125) الف دولار من المغتربين والمقيمين بالداخل.

وأوضح عبد الحميد عبد الباقى سراج الناطق الرسمى بإسم الآلية لـــ(smc) إن حصائل الصادر تم إستخدامها في عمليات الاستيراد بجانب العلاج والسفر، مؤكداً أن اسعار العملات الأجنبية المتدوالة فى السوق الآن ليست حقيقية وهى اسعار مضاربات الامر الذى جعل الالية تبقى على اسعارها المعلنة، مشيراً إلى أنهم يعكفون حالياً على القيام باعداد تقرير شامل لميزات الآلية وميزانياتها، مشيراً إلى أنهم سيعملون على معالجة آثار المضاربات فى محاصيل الصادر والذهب.

وكشف سراج أن إجتماع الآلية أمس ناقش اسعار العملات فى السوق ومقارنتها مع سعر الالية باعتبارة السعر المناسب للتدوال.