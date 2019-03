برلين (smc) إتهمت قيادات بارزة بحركة عبدالواحد محمد نور، رئيس الحركة بمحاولة إستغلال اللاجئين السودانيين خاصة أبناء دارفور بالخارج لتننظيم إحتجاجات بغرض حشد الدعم والتكسب المالي من الدول والمنظمات الأجنبية. وكشف القيادي المنشق من الحركة هارون إبراهيم لـ(smc) أن عبدالواحد وجه منسوبي الحركة بتسخير اللاجئين من أجل الحصول على الدعومات الخارجية وفتح باب دعم مالي

The post إتهامات لعبد الواحد بمحاولة إستغلال اللاجئين للحصول على دعومات مالية appeared first on المركز السوداني للخدمات الصحفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية