عاجل : تأخر كلمة البشير بسبب استمرار الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم

أفادت قناة العربية قبل قليل في نبأ عاجل ان تأخر كلمة رئيس الجمهورية عمر البشير بسبب استمرار الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم .

وأعلنت في وقت سابق وزارة الإعلام السودانية، الجمعة، عزم الرئيس عمر البشير، إلقاء خطاب مهم عند الساعة التاسعة مساءًا حسب توقيت الخرطوم .

ومن المتوقع أن يتضمن خطاب البشير عدداً من القرارات الهامة.

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كما ينعقد مساء الجمعة، اجتماع الهيئة التنسيقة العليا للحوار الوطني، الذي يضم ممثلين لأحزاب تشارك في الحكومة والبرلمان، ومن المتوقع أن يناقش التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد.

ويترأس البشير اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، وهي مبادرة دعا لها البشير وانطلقت في 2014 وقاطعتها معظم أحزاب المعارضة الكبيرة والحركات المسلحة.

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