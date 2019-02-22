صحة الخرطوم: شكاوى ضد أطباء طوارئ أضربوا عن العمل

الصين تدعم مستشفى سرطان الأطفال بـ(7) مليون دولار

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الصحة عن تقديم شكاوى وبلاغات ضد أطباء بالطوارئ وآخرون تركوا مرضي في حالات العناية المكثفة، في وقت أعلنت فيه تكوين لجنة عُليا من الوزارات السيادية لمتابعة ملف إنشاء مستشفي سرطان الأطفال بالخرطوم.

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وقال د. مامون حميدة وزير الصحة بالولاية لـ(smc) أنه تم فتح بلاغات وشكاوي بالمجلس الطبي ضد مجموعة من الأطباء تركوا مرضي في حالات العناية المكثفة، مؤكداً أن إضراب الأطباء لم تتجاوز نسبته (6%) فقط، كاشفاً عن عمليات عديدة تتم مجاناً بالمستشفيات الحكومية أبرزها عمليات ” القسطرة، الدعامات، العمليات القيصرية في حالات الطوارئ، السرطان بما فيه تقديم الأدوية الخاصّة به، والأطفال دون الخامسة” .

وفي سياق متصل كشف د. حميدة عن دعم الصين لمستشفي سرطان الأطفال بـ(7) مليون دولار، مشيراً إلي أنه سيتم الإنتهاء من تشييدالمستشفى خلال عام ونصف.