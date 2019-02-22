فرقاء جنوب السودان: تكوين الحكومة الإنتقالية نهاية مايو

الخرطوم (smc)

كشف وزارة الخارجية عن إلتزام لجنة الفترة ما قبل الإنتقالية الخاصة بسلام دولة جنوب السودان بالموعد المحدد لتكوين الحكومة الإنتقالية نهاية مايو المقبل .

وقال مصدر مطلع بالخارجية في تصريح لـ(smc) إن التقييم لتنفيذ المرحلة ماقبل الإنتقالية الذي تم خلال شهر نوفمبر الماضي يؤكد ضمان تنفيذ إتفاق السلام ، مشيراً إلى إنه من المتوقع تكوين الحكومة الإنتقالية خلال مايو المقبل حال الإلتزام والإسراع بتنفيذ الإتفاقية.

وأكد مساندة الخرطوم لإنفاذ الإتفاق وتحقيق سلام جنوب السودان، وأضاف سنعمل بكل ما بوسعنا لمساعدة جنوب السودان في تنفيذ إتفاق السلام .