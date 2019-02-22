“مياه الخرطوم”: لا تسوية في قضية “البوليمر”

أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عدم دخولها في تسوية مع أي طرف من الأطراف في قضية البولي المونيوم كلورايد التي هي أمام القضاء حاليًا.

وقال مدير عام الهيئة مهندس نهيزي الرفاعي، إن ما ورد عن تسوية في القضية لا يلامس الحقيقة إطلاقاً، وأضاف بأنها أمام القضاء ولم تنتهِ بعد، وأن الحق العام في القضية هو حق للدولة، وليس من حق الهيئة التنازل عنه لأي سبب من الأسباب، وأوضح أن الهيئة طلبت في جلسات عديدة من الشركة المستجلِبة لمادة البوليمر ضرورة إخلاء مخازنها لحاجتها الماسة للمخازن.

وقال إن المحكمة أمرت الشركة يوم الأربعاء بإخلاء مادة البوليمر فوراً من المخازن وتسليمها للهيئة، كما ألزمتها بدفع تكلفة صيانة المخازن وتعقيمها كاملاً ودفع رسوم الإيجار بمبلغ كلي في حدود الـ (15) مليون جنيه، كحق خاص للهيئة، وكشف بحسب صحيفة الصيحة أن الشركة ستبدأ الترحيل الفوري لمادة البوليمر من المخازن وتسليم المخازن كاملة للهيئة، وأضاف بأن الهيئة ستتابع مجريات القضية حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة.

الخرطوم (كوش نيوز) .

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