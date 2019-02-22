عاجل.. تظاهرات حاشدة في "بري" قبل خطاب البشير.. (فيديو)

انطلقت منذ قليل، تظاهرات حاشدة في أحياء بري والديم وشمبات والصحافة للمطالبة بإسقاط النظام الحالي برئاسة عمر البشير، وذلك قبل لحظات من خطاب الرئيس الموجه للأمة للإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد.

ومن المقرر أن يصدر البشير قرار بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة والتخلي عن رئاسة الحزب الحاكم.