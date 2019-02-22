حزب الأمة حل الأزمة في تنحي الرئيس البشير

أعلن حزب الأمة؛ بقيادة مبارك الفاضل؛ رفضه أي حلول لا تخاطب جوهر الأزمة السودانية؛ وتلتف علي مطالب ثورة الشعب السوداني. وطالب الحزب في بيان اليوم الجمعة؛ بتنحي الرئيس السوداني ؛ عمر البشير؛ وشدد علي أن المخرج الحقيقي يكمن في تحقيق المطلب الشعبي العام بإسقاط النظام.

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