دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير الشعب السوداني وجموع الثوار، الخروج للتظاهر في كل المدن والأحياء والفرقان. وأكدت القوى المعارضة تمسكها بتنحي الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ عن السلطة؛ ورفضها أي محاولة للالتفاف على مكتسبات الثورة.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تدعوا المواطنين للتظاهر في الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.