عاجل.. تأخر كلمة "البشير" بسبب اجتماع قيادات الحزب الحاكم

تأخر كلمة الرئيس عمر البشير بسبب استمرار الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم.

قالت وسائل إعلامية؛ منذ قليل، أن الرئيس البشير؛ سيعلن حالة الطوارئ في البلاد؛ وسيتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبر خطاب مذاع علي التلفزيون السوداني الرسمي.

ونقلت العربية عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش؛ البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور ويحل الحكومتين المركزية والولاية.