مظاهرات ليلية في بري بالعاصمة الخرطوم – صور

إستمرت المظاهرات مساء يوم الجمع في العاصمة السودانية الخرطوم وشاركت أعداد كبيرة من المحتجين في تظاهرة بمنطقة بري.
وأكد مراسل اخبار الخليج 365 365 أن مايزيد على 300 متظاهر تحركوا بشوارع بري بينما قاموا بحرق اطارات السيارات وسط هتافات مناوئة للنظام .وذلك وسط ترقب شعبي وسياسي لكلمة الرئيس السوداني بعد قليل
وتعم مظاهرات ضخمة أنحاء واسعة من السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر من العام الماضي للمطالبة برحيل نظام المشير عمر البشير الحاكم منذ العام 1989.
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