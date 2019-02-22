الخارجية الروسية تتهم أمريكا بالتخطيط لتسليح المعارضة الفنزويلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهمت روسيا، الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، بالتخطيط لتسليح المعارضة الفنزويلية، عبر شركات تابعة لها

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن الولايات المتحدة، ودول الناتو تخطط لتسليم أسلحة وذخائر للمعارضة الفنزويلية من خلال عدة طرق مختلفة، ومنها استخدام شركة “أنطونوف” الأوكرانية كوسيلة للنقل جوا. روسيا اليوم

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