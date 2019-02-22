تجار النهود يقررون التوقف عن التعامل مع البورصة غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر تجار بورصة سوق محصولات النهود العالمية توقفهم عن التعامل مع البورصة ابتداءً من غداً (السبت).

وبرر التجار قرارهم بسبب “زكاة الزروع” التي أصبحت توخذ من التجار بدلاً من أن تؤخذ من المنتجين مما يعد مخالف للشريعة.

وأضحوا في حديثهم لـ(باج نيوز) أن ديوان الزكاة يرفع الرسم بين الحين والآخر، على سبيل المثال الصمغ العربى الذي ارتفعت رسومه من 50 إلى ومن175 إلى 275 جنيهاً و الفول السوداني من 25 إلى 55 إلى65 بالإضافة إلى الزيادة فى رسم خدمات الأسواق من 22 إلى 74 إلى130 ومن ثم إلى 137ج للصمغ خلال هذا الموسم.

وأشاروا إلى الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال التي أصبحت تؤخذ من الشركات والتجار الذين لديهم ملفات ضريبة بالرغم من وجود قرار من الرئاسة بإعفاء الإنتاج الزراعي والحيواني من السوم الضريبية.

وأكدوا على وجود توقف تام ومقاطعة للبورصة والشحن وإغلاق تام لسوق المحصولات بالنهود.

واشاروا إلى عدم وجود مبادرة ايجابية من الجهات المعنية بالأمر.

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