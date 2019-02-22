فرنسا تعلن عن تصفية قيادي خطير في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت فرنسا، الجمعة، تصفية قيادي بارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب من أصول جزائرية يدعى “جمال عكاشة”، المعروف باسم “يحيى أبو الهمام”، في عملية بمالي، الخميس.

وفي بيان، أوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن قوات بلادها تمكنت من قتل “عكاشة”، الذي يُعد من أهم قادة التنظيم في منطقة الساحل والصحراء.

وأضافت أن “أبو الهمام”، كان المسؤول الثاني في تحالف لجماعات “إرهابية”، يتزعمه المالي “إياد أغ غالي”، زعيم ما يسمى “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، (زعيم جماعة أنصار الدين/ شمالي مالي).

وتولى “عكاشة”، قيادة “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، خلفًا لعبد الحميد أبو زيد، ذو الأصول الجزائرية، بعد تأكيد فرنسا مقتل الأخير في 2013.

ويعد “أبو الهمام”، من أبرز قادة الجماعات المسلحة في المنطقة، وينتمي للجيل الأول من قيادات “القاعدة في بلاد المغرب” التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى في تسعينات القرن الماضي، بعد تضييق قوات الأمن والجيش الجزائري الخناق على التنظيم بمعاقله في جبال شمالي البلاد.

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