قوش: البشير سيعلن حالة الطوارئ وحل الحكومة

الحرطوم: باج نيوز

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تنوير محدود مع رؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني على رئيسٍ آخر.

وسيخاطب البشير اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ.

وبحسب مصادر أن تشكيل الحكومة سيتم في وقتٍ لاحق .

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