مونتي كارو : البشير يعلن حالة الطوارى ويقرر التضحية بالاسلاميين

يتوقع ان يعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ والتخلى عن قيادة حزب المؤتمر الوطني الذي عليه ترتيب أوضاعه بعيدا عن الحكومة مما يعني ان البشير قرر التضحية بالاسلاميين .

وكانت قد نقلت حدمة مونتي كارو قبل فترة ان نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم محمد مصطفى الضو التي قال فيها ان هنالك دولة اشترطت عليهم تقديم مساعدات تتمثل في وقود ودقيق للخروج من الأزمة الحالية مقابل قطع السودان لعلاقاته مع كل من قطر وتركيا وأيران والإخوان المسلمين

تصريحات الضو جاءت بعد يوم واحد من زيارة مسؤول اماراتي سرا للخرطوم .

مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم عندما سألناه عن حقيقة هذه الزيارة اكتفى بالقول (الكلام الاهلو ما عاوزين يمرقوه نحن ما بنمرقو)

البشير في اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في اواخر نوفمبر قال لهم (انا شخصيا ليست لدي مشكلة مع دول الخليج .. مشكلتهم معاكم انتو كأسلاميين) وفق مونتي كارو .

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