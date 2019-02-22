بعد قليل : خطاب الرئيس عمر البشير ..رئيس جديد للسودان .. اعلان التشكيل الوزاري الجديد 2019م بحكومة...

تتجه الأنظار الى القصر الجمهوري في الخرطوم بعد قليل حيث يلقى الرئيس عمر البشير خطابا عاجلا يتحدث فيه عن قرارات عاجلة وهامة ويتوقع ان يكون ضمن تلك القرارات تخلى البشير عن التعديلات الدستورية التى تمكنه من الترشح مجددا .

وفي التفاصيل مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكدا أن البشير سيكون رئيسا لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيس آخر.

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