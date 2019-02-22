بايرن ميونخ ينضم لسباق التعاقد مع نجم برشلونة

انضم نادي بايرن ميونخ الألماني، لسباق التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، الذي بات رحيله وشيكًا عن النادي عقب نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن البايرن يرغب في التعاقد مع إيفان راكيتيتش، لاعب وسط البرسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار الدولي الكرواتي داخل ملعب “كامب نو” في الموسم المقبل، نظرًا لعدم تجديد عقده حتى الآن.

وارتبط راكيتيتش مؤخرًا بعدة أندية أوروبية، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى تشيلسي قبل أن يقرر “فيفا” حرمانه من التعاقدات.

وبحسب موقع كوره يرغب راكيتيتش في الاستمرار مع البلوجرانا، لكن وصول الهولندي فرينكي دي يونج الصيف المقبل، يدفعه للتفكير في الرحيل صوب نادٍ آخر.

يذكر أن تقارير صحفية قد أفادت برغبة برشلونة في الحصول على أكثر من 50 مليون يورو نظير التخلي عن راكيتيتش، الذي يرغب مدربه إرنستو فالفيردي في استمراره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .