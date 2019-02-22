السودانيون يحبسون أنفاسهم في إنتظار خطاب مُفاجئ للرئيس السوداني، رفع سقف التوقعات بقرارت تاريخية

إرتفع سقف التوقعات في أوساط الرأي العام السوداني، بالإعلان المفاجئ عن دعوة 300 شخصية سودانية قومية، وأجهزة الاعلام الدولية والمحلية، ليشهدوا خطاب مُفاجئ للرئيس البشير من حدائق القصر الجمهوري في الساعة 8مساء الجمعة، يسبقه إجتماع بالمكتب القيادي للحزب الحاكم ، بحسب مانقل محرر “كوش نبوز”.
وتلقت وسائل الاعلام الدعوة لحضور خطاب الرئيس في حدائق القصر الجمهوري، الثامنة مساء الجمعة، عقب إجتماعه بقوى الحوار الوطني الساعة 6 مساءً، وترؤسه لاجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الساعة 7 مساءً، في ذات الليلة.
وقالت مصادر لـ “أخبار الخليج 365” أن تشهد هذه الليلة التي يحبس فيها السودانيين أنفاسهم، عن قرار تاريخي بإعلان البشير عن عدم ترشحه لدورة جديدة، وتخليه عن رئاسة المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة كفاءات تمهد الطريق لمرحلة انتقالية لحين التحضير للانتخابات، والاعلان عن حالة الطوارئ بالبلاد .
وفي الأثناء يبدأ المبعوث الخاص لأمير دولة قطر، خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع زيارة رسمية للخرطوم، يسلم خلالها رسالة خطية من سمو أمير دولة قطر، تميم بن حمد خليفة آل ثان.
أبومهند العيسابي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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