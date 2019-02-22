البشير يترأس أخر اجتماع للحزب الحاكم بالدولة

ترأس الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم؛ الذي بدأ قبل قليل؛ بالمركز العام للحزب بالخرطوم. ويأتي الاجتماع في أعقاب تسريب قرار البشير الذي سيعلنه بعد قليل بالتخلي عن رئاسة الحزب؛ وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. ونقلت مصادر عن احتقان داخل الحزب لقرار البشير بالتخلي عنه؛ وعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.

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