أكد والي ولاية البحر الأحمر الهادي محمد علي اهتمام حكومة الولاية بقضية إيجار وتشغيل ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلبينية. ودعا كافة فعاليات المجتمع بالولاية للمشاركة في الحوار الشامل حول هذه القضية وكشف أنه سينعقد يوم غد السبت بحضور رئيس مجلس الوزراء معتز موسي رئيس لجنة توفيق أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي. وأوضح محمد علي في اللقاء التفاكري مع فعاليات المجتمع أن لجنة توفيق أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي بقيادة مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد نائب رئيس اللجنة دخلت في لقاءات متواصلة مع العاملين بهيئة الموانئ البحرية لإقناعهم برفع الإضراب ومواصلة العمل إلى حين التوصل إلى فهم مشترك حول هذه القضية وتقييم الأوضاع بصورة تفصيلية ورؤى توافقية لتحقيق المصالح العليا للوطن.

كانت هذه تفاصيل خبر حوار شامل بين فعاليات البحر الأحمر و معتز موسي بشأن قضية الميناءالجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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