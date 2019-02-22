خطة مُحكمة من ريال مدريد لضم هازارد

يحاول مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولجأ نادي ريال مدريد لاتباع نفس الاستراتيجية التي اعتمدها في صفقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وقالت "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد سيلعب على اقتراب انتهاء عقد هازارد مع البلوز من أجل حسم الصفقة بسعر منخفض.

وكان ريال مدريد قد وقع مع تيبو كورتوا مقابل 35 مليون يورو، وهو مبلغ صغير مقارنة بأسعار اللاعبين في الوقت الراهن.

ورفض كورتوا تجديد عقده مع تشيلسي في أكثر من مناسبة، وكان البعض يعتقد أن الخلاف يعود لأسباب مالية، لكن اتضح بعد ذلك أن الحارس البلجيكي يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد لكي يعود إلى إسبانيا حيث تعيش عائلته.

وشددت على أن نفس ظروف صفقة كورتوا تتكرر الأن مع لاعب البلوز بشكل كبير بعد رفض الأخير عرضين من تشيلسي لتجديد عقده الذي سينتهي صيف 2020.