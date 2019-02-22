بوتين: لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لن تظهر نظائر للأسلحة الروسية الحديثة لفترة طويلة في العالم.
وشدد بوتين على أن هذا هو نتيجة إجراءات منظمة وموجهة من قبل الدولة، والعمل الجبّار الهائل للعلماء، والمصممين، وقطاع الدفاع.
وأشار إلى أن "إنجازاتهم الفريدة هي أساس التطور الناجح للجيش والبحرية لعقود قادمة، وبالتالي من أجل الأمن والسلام في روسيا".
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