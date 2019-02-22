الولايات المتحدة تساعد المزارعين بـ 7.7 مليار دولار لتعويض أثر التعريفات الجمركية

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن دفع 7.7 مليار دولار للمزارعين الأمريكين حتى الوقت الراهن.

وأضاف "وليام نورثى" وكيل وزارة الزراعة والإنتاج الزراعى، اليوم الجمعة، أن هذه المساعدات المالية بهدف تعويض التأثير السلبي لفرض الرسوم الجمركية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم مساعدات تصل إلى 12 مليار دولار للمساعدة في تعويض خسائر المحاصيل التي تضررت من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين رداً على تعريفات واشنطن على السلع الصينية.

وكانت الصين قد عرضت شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 30 مليار دولار أثناء المحادثات التجارية الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرج".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر تقرير صحفي أن الصين تعتزم شراء المزيد من محصول الذرة الأمريكي في إطار اتفاق تجاري بين الطرفين.