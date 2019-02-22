استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

استشهد طفل فلسطيني وأصيب العشرات بالرصاص والاختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن طفلا يبلغ (12 عاما) استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأضافت أن 15 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال المواجهات في مناطق متفرقة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

واندلعت المواجهات ضمن الجمعة رقم 48 من مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي واستشهد فيها نحو 260 فلسطينيا وأصيب أكثر من 26 ألف آخرين بالرصاص والاختناق.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007.