شاهد بالفيديو : تجدد المظاهرات في أم درمان والأمن يفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع

رويترز / قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة عقب صلاة الجمعة في مسجد كبير قرب العاصمة السودانية.

والمظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان خارج مسجد السيد عبد الرحمن المهدي هي الأحدث في سلسلة الاحتجاجات شبه اليومية بالبلاد منذ 19 ديسمبر كانون الأول.

وردد المحتجون هتافات تقول ”الثورة خيار الشعب“ و“تسقط بس“ في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو انتهاء حكم الرئيس عمر البشير.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت أشخاصًا من بينهم أعضاء في حزب معارض ونشطاء وصحفيون.

ويقول اقتصاديون إن الإدراج بالقائمة حال دون حصول البلاد على مساعدات مالية أو تدفق استثمارات كان ينتظرها بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في 2017.

طفل يقود الهتاف في احدي احتجاجات اليوم بحي المهندسين بمدينة امدرمان #موكب22فبراير pic.twitter.com/zt3azCy57B

الجمعة 22 فبراير

امدرمان ..القماير #موكب22فبراير #مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/emoBN5ILef

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