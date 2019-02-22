والي البحر الأحمر يُخاطب فعاليات الولاية حول الأزمة غداً

نَفّذَ العاملون بالميناء الشمالي ببورتسودان، إضراباً كاملاً عن العَمل تَضامناً مع العاملين في الميناء الجنوبي، الذين يُنفِّذون إضراباً منذ ثلاثة أيام رفضاً لعقد إيجار ميناء الحاويات لشركة فلبينية.

وَأَكّدَ عبود الشربيني عضو اللجنة العليا لمُناهضة الخَصخَصة ، أنّ بقية الموانئ سَتضرب عن العمل حَالَ لم تتراجع الحكومة عن قرار الخَصخَصَة.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ الأجهزة الأمنية ببورتسودان ألقت القبض على عددٍ من الذين خاطبوا حشد العاملين وأفرجت عنهم لاحقاً.

إلى ذلك، أعلن والي البحر الأحمر الهادي مُحمّد علي، عن مَساعيهم لحل هذه الأزمة، وأنّه سيتم عقد لقاءٍ حاشدٍ مساء السبت لكل فعاليات الولاية ومُكوِّنات المُجتمع المدني لتنويرهم حول تداعيات الأحداث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .