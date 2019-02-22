هيثم مصطفى.. (حلم) الفتيات السودانيات

أثار قروب إسفيري شهير داخل موقع فيس بوك أمس جدلاً واسعاً، وذلك بعد أن طرح أعضاء القروب فكرة ترشيح لاعب كرة قدم تتمنى الفتيات الارتباط به، لتنهال الردود من الفتيات واللائي ركز عدد كبير منهن على لاعب الهلال والمريخ السابق ومدرب الأمل عطبرة الحالي هيثم مصطفى، والذي نال أعلى معدلات التصويت وتوج في نهاية البوست بلقب (اللاعب الذي تحلم به كل فتاة سودانية).

وبالمقابل شهد البوست مداخلات عديدة من فتيات سودانيات قمن بترشيح نجوم كرة قدم عالميين ليكونوا أحد أحلامهن، وقي مقدمة أولئك محمد صلاح ورونالدو وميسي وبيكهام، كما شهد البوست مداخلات طريفة جداً من قبل بعض الشباب.

ويحظى هيثم مصطفى لاعب القمة السابق وكابتن المنتخب الوطني حسب صحيفة السوداني، بجماهيرية هائلة داخل الشارع السوداني، تلك الشعبية والجماهيرية التي نالها عقب المستوى المميز الذي كان يقدمه داخل المستطيل الأخضر قبل الاعتزال، قبل أن يعود للأضواء مؤخراً عقب استلامه لمهام تدريب فريق الأمل عطبرة، ذلك الفريق الذي قام هيثم مصطفى أو (البرنس) – كما يحلو للجمهور – بتحويله إلى فريق شرس جداً لا يقهر، كما استطاع هيثم وفي وقت وجيز جداً فرض اسمه بقوة في عالم المدربين السودانيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)