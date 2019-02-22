نكشف الحقائب الوزارية المقرر تغيرها بالتعديل الحكومي بالسودان (تقرير)

في الأيام الأخيرة، إنتشرت أنباء بشأن وجود تعديلات وزارية في حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، بعد الاحتجاجات التي إندلعت في الأشهر الأخيرة لتفاقم الأحوال في البلاد.

وتعاني الحكومة من نكبات اقتصادية متتالية أظهرت أزمات مختلفة في الوقود والسيولة وأدت لانفجار احتجاجات بالولايات والخرطوم منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسخطا على الوضع الحالي.

و كشفت مصادر مطلعة عن التعديلات المتوقعة داخل الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، وقالت المصادر إنه من المرجح أن تشمل التعديلات وزارات سيادية، مثل الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تغييرات في هيكل المؤتمر الوطني الحاكم.

وأضافت المصادر ، أن هناك توقعات بأن يتم تغيير حكام الأقاليم أيضا. وذلك نقلا عن مصادر مقربة من الحزب الحاكم.

ودعا الرئيس السوداني، عمر البشير حلفاءه لاجتماع عاجل بهدف مناقشة الأوضاع السياسية. حيث تجتمع اليوم الآلية التنسيقة العليا للحوار الوطني السوداني، والتي تضم أحزابا مشاركة في الحزب الحاكم بدعوة من الرئيس عمر البشير.

وفي وقت سابق، توقع قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إجراء تعديل وزاري، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية، عن القيادي توقعه "إجراء تعديل وزاري محدود يشمل 4 وزارات، منها وزارة المالية بتعيين وزيرا بديلا لمعتز موسى".

وقال إن "الحزب كذلك سيشهد تعديلا في بعض القطاعات ورئاستها بعد عملية تقييم للأداء خلال فترة التظاهرات".

يذكر أن في يناير 2019، أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، تعديلًا وزاريًا محدودًا اقتصر على اختيار وزيرٍ جديد للصحّة، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن البشير أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين الخير النور المبارك، وزيرا للصحة، خلفا لمحمد المصطفى أبوزيد، القيادي بجماعة "أنصار السنة"، والذي أعفي من منصبه، مؤخرًا.