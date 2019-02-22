الشعبي يقر بفشل الحكومة.. ويدعو إلى التوافق على التغيير

كشف حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة؛ عن رسالة مناصحة ومنافحة بعثها الأمين العام للحزب؛ الدكتور علي الحاج محمد؛ الى الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ قال فيها أن الحكومة القائمة الآن فشلت في معالجة مطالب المواطنيين.والتقى الأمين العام للشعبي؛ بالرئيس البشير؛ أمس في بيت الضيافة بالخرطوم في اجتماع مغلق استمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم؛ واحيط الاجتماع بسياح من السرية التامة.

وجاء في رسالة الشعبي ضرورة البحث عن حلول تعيد الامور الى نصابها عبر التغيير السياسي الشامل وصولا الى حلول مستدامة سياسيا واقتصاديا.

وقال علي الحاج أن الذي يجري انتفاضة شعبية قوامها الشباب؛ دوافعها ظروف البلاد المازومة.

ودعا الحاج الى ضرورة اتخاذ موقف حاسم بنبذ العنف؛ والتوافق بين الجميع قيد او شرط ودون حجر على احد الا من ابى طوعا واختيارا.

وقال أن الطاقم الحكومي القائم الان فشل في التوصل الى حل مستدام لابسط احتياجات المواطن؛ مايؤكد ضرورة التغيير السياسي وصولا الى حلول مستدامة سياسيا واقتصاديا.

ويجتمع الرئيس البشير مساء اليوم الجمعة بوزراء الحكومة الاتحادية وولاة الولايات؛ بجانب اجتماع اخر مع الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني.

ويتوقع ان يصدر عن الاجتماع تعديلات وتغييرات في الحكومة المركزية وعلى المستوى الولائي.

