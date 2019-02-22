هل ترفع واشنطن اسم السودان من قوائم دعم الإرهاب؟ (تقرير)

بدأ الحديث ينتشر بشكل كبير عن إمكانية رفع واشنطن لاسم السودان من قوائم دعم الإرهاب في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب المشاورات التي تمت بين الأطراف السودانية والأمريكية حول ذلك الشأن.

ورفعت الولايات المتحدة بشكل دائم العقوبات عن السودان في 6 أكتوبر 2017، لكنها رفضت ازالته من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مشددى على ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان وخاصة الحرية الدينية.

وفي العام الماضي، أعرب السودان عن أسفه لإدراجه في القائمة السوداء للحرية الدينية وقال إن إعلان الولايات المتحدة غير متسق مع الثناء الذي تلقاه السودان من العديد من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية.

و قال وزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد، إن الوفد الأمريكى برئاسة المساعد الخاص للرئيس الأمريكى وكبير مستشاريه لأفريقيا بمجلس الأمن القومى سيريل سارتر، أكد رغبة أمريكا فى المضي قدما بالمرحلة الثانية من الحوار مع السودان.

وأضاف الوزير - فى توضيح قدمه أمام مجلس الوزراء السودانى خلال اجتماعه الخميس برئاسة معتز موسى رئيس الوزراء - أن الوفد أكد رغبة الإدارة الأمريكية فى دفع الحوار بين البلدين حتى الوصول لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، والعمل على استقراره لأداء دوره فى الإقليم.

ونوه بأن الجانبين بحثا دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين، التى كانت من مخرجات المرحلة الأولى للحوار السودانى الأمريكى.

فيما قال مسؤول سوداني، إن قمع السلطات السودانية، للتظاهرات في البلاد، يهدد مفاوضات رفع اسم الخرطوم من القائمة السوداء، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير شؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم، الأربعاء في تصريح صحافي: “من غير المقبول مطلقا أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة الى التوقيفات دون اتهامات، وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب”، بحسب صحيفة “سودان تربيون” المحلية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “ليس هناك أي سبب لقتل أيا كان”، وتابع أن “التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي إلى شطب الخرطوم من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب”.