في قضية بيع عربة تتبع لجهة سيادية.. تأجيل سماع إفادات مدير القضاء العسكري

أرجأت المحكمة لجلسة قادمة أمس سماع المدير العام للقضاء العسكري كشاهد دفاع عن موظف سابق بالصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية التابع لجهة سيادية، متهم بخيانة الأمانة في عربة تخص الصندوق وبيعها للمتهم الثاني دون وجه حق.
وحدد قاضي المحكمة رافع محمد عبد النور معلا حسب صحيفة الإنتباهة، جلسة لمواصلة سماع القضية، وبحسب المعلومات الأولية فإن الشاكي – الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية التابع للقوات المسلحة – وخلال المراجعة الداخلية اتضح وجود عربة تم بيعها بإجراءات غير قانونية، وبالمراجعة والفحص اتضح أن المتهم الأول موظف سابق بالصندوق باعها في السوق للمتهم الثاني، ليحرك إجراءات بلاغ في مواجهتهما بنيابة الأموال العامة وقدما للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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